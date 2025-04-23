Глави МЗС Німеччини та Франції, імовірно, скасували участь у зустрічі в Лондоні щодо "миру"

Переговори щодо мирного врегулювання в Україні у Лондоні 23 квітня пройдуть не лише без глави Держдепу США Марко Рубіо, але й, імовірно, без очільників МЗС Франції та Німеччини.

Про це стало відомо Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Державний секретар США Марко Рубіо мав прибути до Лондона, щоб зустрітися у середу з главами МЗС України, Франції та Німеччини, але у вівторок стало відомо, що він не прибуде.

Імовірно, очільники МЗС Франції та Німеччини також не приїдуть до Британії.

"Щойно це (інформація про неприїзд Рубіо. – Ред.) виявилося, Париж і Берлін, схоже, також призупинили плани своїх міністрів щодо поїздок. Наскільки зрозуміло, є надія, що зустріч на рівні міністрів все ж таки відбудеться найближчим часом", – йдеться у публікації.

Натомість Кіт Келлог, спецпредставник США щодо України, візьме участь у дискусіях у Лондоні разом з високопосадовцями Франції та Німеччини.

Водночас повідомляють, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має бути в столиці Британії і проведе двосторонню зустріч з очільником британського МЗС Девідом Леммі.

Зниження дипломатичного рівня переговорів відбувається на тлі посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа та його команди на Київ і Москву з метою домогтися припинення вогню.

"Мирна пропозиція" США, яку мають обговорити в Лондоні, передбачає визнання Сполученими Штатами незаконної анексії Криму Росією – те, що у вівторок відкинув Володимир Зеленський.

Адміністрація Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" президента США щодо мирного врегулювання – основні пункти з цієї пропозиції викладені у цій новині.

Після презентації плану Путін запропонував призупинити російське вторгнення вздовж нинішньої лінії фронту в рамках потенційної угоди, повідомляє FT.