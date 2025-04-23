Венс допустив територіальний обмін між Україною та Росією у рамках мирної угоди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США запропонували Росії та Україні мирну угоду, яка передбачає обмін деякими територіями та заморожування конфлікту приблизно на нинішніх лініях зіткнення.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Віцепрезидент США зазначив, що і Україні, і Росії доведеться відмовитися від деяких територій, які кожна зі сторін контролює. "Доведеться провести деякі територіальні обміни", – сказав Венс.

Він зазначив, що у підсумку лінія розмежування, ймовірно, не буде точно збігатися з лінією фронту, яка склалась зараз.

"Нинішні лінії, десь поруч із ними, – ось де зрештою, я думаю, будуть проходити нові лінії конфлікту", – сказав Венс журналістам в Індії в середу, після завершення екскурсії в Тадж-Махал.

За його словами, для того щоб припинити вбивства, обидві сторони повинні "скласти зброю, заморозити цю справу і приступити до реального будівництва кращої Росії і кращої України".

Минулого тижня президент США Дональд Трамп попередив, що готовий відмовитися від зусиль із припинення війни в Україні, якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом.

Джей Ді Венс сказав, що США зробили Росії та Україні "дуже чітку пропозицію" щодо шляху до мирної угоди, додавши, що "настав час, коли вони повинні або сказати "так", або Сполучені Штати повинні вийти з цього процесу".

Венс зауважив, що налаштований "оптимістично" щодо переговорів, додавши, що, на його думку, всі сторони досі вели переговори сумлінно.

США, за даними ЗМІ, готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди.

У вівторок президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори щодо мирного врегулювання на рівні міністрів закордонних справ п'яти держав. Однак МЗС Великої Британії згодом підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені, натомість зустрічі пройдуть на рівні високопосадовців.