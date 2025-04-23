Вэнс допустил территориальный обмен между Украиной и Россией в рамках мирного соглашения

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США предложили России и Украине мирное соглашение, которое предусматривает обмен некоторыми территориями и замораживание конфликта примерно на нынешних линиях соприкосновения.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Вице-президент США отметил, что и Украине, и России придется отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон контролирует. "Придется провести некоторые территориальные обмены", – сказал Вэнс.

Он отметил, что в итоге линия разграничения, вероятно, не будет точно совпадать с линией фронта, которая сложилась сейчас.

"Нынешние линии, где-то рядом с ними, – вот где в конце концов, я думаю, будут проходить новые линии конфликта", – сказал Вэнс журналистам в Индии в среду, после завершения экскурсии в Тадж-Махал.

По его словам, для того чтобы прекратить убийства, обе стороны должны "сложить оружие, заморозить это дело и приступить к реальному строительству лучшей России и лучшей Украины".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предупредил, что готов отказаться от усилий по прекращению войны в Украине, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время.

Джей Ди Вэнс сказал, что США сделали России и Украине "очень четкое предложение" относительно пути к мирному соглашению, добавив, что "настало время, когда они должны либо сказать "да", либо Соединенные Штаты должны выйти из этого процесса".

Вэнс отметил, что настроен "оптимистично" относительно переговоров, добавив, что, по его мнению, все стороны до сих пор вели переговоры добросовестно.

США, по данным СМИ, готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения.

Во вторник президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры по мирному урегулированию на уровне министров иностранных дел пяти государств. Однако МИД Великобритании впоследствии подтвердило, что переговоры на уровне министров отложены, встречи пройдут на уровне высокопоставленных чиновников.