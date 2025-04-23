Украинская делегация начала визит в Лондон со встречи с британскими министрами

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что визит украинской делегации в Лондон начался со встречи с руководителями британских министерств обороны и иностранных дел.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига подтвердил, что прибыл в Лондон вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы работать над достижением "справедливого и прочного мира для Украины и всей Европы".

"Наша первая встреча в Лондоне – на уровне министров иностранных дел и обороны вместе с Рустемом Умеровым, Дэвидом Лэмми и Джоном Хили", – сообщил Сибига, опубликовав фото с британскими чиновниками.

Arrived in London together with @AndriyYermak and @rustem_umerov for a day of meetings with our partners as we work to achieve a fair and lasting peace for Ukraine and all of Europe.



Our first meeting in London is between ministers of foreign affairs and defence together with… pic.twitter.com/HW6VaSb8L3 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 23, 2025

Он поблагодарил Великобританию за лидерство и поддержку и отметил, что с британскими чиновниками обсудят усиление Украины и обеспечение долгосрочного мира и безопасности.

Великобритания совместно с Францией возглавляет "коалицию решительных", которая работает над форматом обеспечения безопасности Украины в случае завершения боевых действий с Россией.

Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры на уровне министров иностранных дел Украины, США, Франции, Германии и Великобритании.

Однако МИД Великобритании в среду подтвердил, что переговоры на уровне министров отложены, встречи пройдут на уровне высокопоставленных чиновников.

В частности, Францию и Германию будут представлять дипломатические советники лидеров этих государств.

Накануне стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио не прибудет в Лондон. Приедет спецпосланник по Украине Кит Келлог.