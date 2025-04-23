Українська делегація прибула в Лондон на переговори щодо миру

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибули у Лондон на переговори з представниками США, Франції, Британії та Німеччини.

Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що, "попри все, будемо працювати заради миру".

"Як і домовились у Парижі, зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям", – написав Єрмак.

Він повідомив, що на зустрічах обговорять способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру.

Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ п'яти держав. Однак МЗС Великої Британії згодом підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені, натомість зустрічі пройдуть на рівні високопосадовців.

Зокрема, Францію та Німеччину представлятимуть дипломатичні радники лідерів цих держав.

Напередодні стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде в Лондон. Натомість приїде спецпосланник щодо України Кіт Келлог.