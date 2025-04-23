В Офісі президента поділилися деталями зустрічі у Лондоні

Глава Офісу президента Андрій Єрмак поділився деталями зустрічі із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць "коаліції рішучих" у Лондоні.

Про це він написав у себе в Telegram, передає "Європейська правда".

У цій зустрічі взяли участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та сам Єрмак.

З боку Великої Британії взяли участь радник прем’єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, з боку Франції – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, від Німеччини – радник канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.

За словами Єрмака, під час цієї зустрічі команди продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні.

"Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям президента США Дональда Трампа", – зазначив глава Офісу президента.

Єрмак додав, що під час зустрічі вони домовилися про подальші регулярні консультації – для досягнення головної цілі: справедливого миру для України.

Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Британії.

Однак МЗС Великої Британії у середу підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені, натомість зустрічі пройдуть на рівні високопосадовців.

Напередодні стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде в Лондон. Натомість приїхав спецпосланник щодо України Кіт Келлог.