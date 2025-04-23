В Офисе президента поделились деталями встречи в Лондоне

Глава Офиса президента Андрей Ермак поделился деталями встречи с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц "коалиции решительных" в Лондоне.

Об этом он написал у себя в Telegram, передает "Европейская правда".

В этой встрече приняли участие министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и сам Ермак.

Со стороны Великобритании участвовали советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, со стороны Франции – дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн, от Германии – советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плетнер.

По словам Ермака, во время этой встречи команды продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине.

"Подчеркнули, что мы преданы мирным усилиям президента США Дональда Трампа", – отметил глава Офиса президента.

Ермак добавил, что во время встречи они договорились о дальнейших регулярных консультациях – для достижения главной цели: справедливого мира для Украины.

Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры на уровне министров иностранных дел Украины, США, Франции, Германии и Великобритании.

Однако МИД Великобритании в среду подтвердило, что переговоры на уровне министров отложены, встречи пройдут на уровне высокопоставленных чиновников.

Накануне стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио не прибудет в Лондон. Приехал спецпосланник по Украине Кит Келлог.