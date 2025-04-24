Трамп: думал, с Зеленским будет легче договориться

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Россия готова к "мирному соглашению", а вот с президентом Украины Владимиром Зеленским договориться сложнее.

Об этом Трамп сказал во время общения с прессой в Овальном кабинете, сообщает "Европейская правда".

Трамп дал понять, что ему легче иметь дело с Россией по сравнению с Украиной.

"Я думаю, что Россия готова, и многие говорили, что Россия готова пойти на все. И я думаю, что мы достигли соглашения с Россией. Мы должны договориться с Зеленским", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

"Я думал, что с Зеленским будет легче договориться. Пока что это сложнее... Но я думаю, что мы имеем дело с обеими сторонами. Я надеюсь, что они это сделают, потому что я хочу спасти ситуацию, и, как вы знаете, мы потратили много денег, но речь идет о судьбе многих людей", – добавил президент США.

Трамп также сказал, что у него нет фаворитов между Украиной и Россией, и что он просто хочет, чтобы война закончилась.

Администрация Дональда Трампа, по данным СМИ, передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который представили как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российскую оккупацию Крыма, который международно признан украинской территорией.

Трамп раскритиковал заявление, сказав, что "Крым был потерян много лет назад", а слова Зеленского "вредят мирным переговорам".

Зеленский заочно ответил Трампу, напомнив о "Крымской декларации" Помпео.