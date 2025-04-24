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Проросійський Додон збирає марш у Кишиневі 9 травня

Новини — Четвер, 24 квітня 2025, 10:39 — Христина Бондарєва

Лідер Партії соціалістів Молдови (ПСРМ) Ігор Додон заявив, що 9 травня разом з однопартійцями проведе в Кишиневі марш із "вшанування героїв".

Про це Додон написав на своїй сторінці у Facebook у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Додон, колишній президент Молдови, що має зв'язки з РФ, заявив, що не дозволить проєвропейській владі заблокувати пам’ятний захід.

"Так, ми вийдемо. Так, буде марш, ми пройдемо єдиною колоною, без партійних прапорів. І ніхто нам не заборонить вшанувати пам'ять героїв. 9 травня – святий день для кожного, хто пам'ятає і пишається", – написав лідер соціалістів Молдови. 

Він додав, що "ми – нащадки переможців, і ми свято шануємо пам'ять тих, хто відстояв мир і свободу ціною свого життя", та закликав людей приходити на марш "незважаючи на будь-які спроби залякування з боку влади".

"Ніхто не зможе нам заборонити пам'ятати. Ніхто не зможе нам заборонити пишатися. Ми пам'ятаємо. Ми пишаємося", – написав Додон.

Нагадаємо, торік у Молдові 9 травня поліція зафіксувала майже 200 осіб, які порушили заборону носити георгіївську стрічку.

У Молдові заборонено виготовляти, рекламувати або поширювати георгіївську стрічку та літери Z і V як ознаки російської армії у війні в Україні.

Особи, які порушують новий закон, можуть бути оштрафовані на суму від 4500 до 9000 леїв (від понад 9 тисяч до понад 18 тисяч гривень) або на неоплачувану роботу на користь громади від 30 до 60 годин.

Самого Додона штрафували за носіння георгіївської стрічки.

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Молдова
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