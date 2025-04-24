Пророссийский Додон собирает марш в Кишиневе 9 мая
Лидер Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что 9 мая вместе с однопартийцами проведет в Кишиневе марш в "честь героев".
Об этом Додон написал на своей странице в Facebook в четверг, сообщает "Европейская правда".
Додон, бывший президент Молдовы, имеющий связи с РФ, заявил, что не позволит проевропейской власти заблокировать памятное мероприятие.
"Да, мы выйдем. Да, будет марш, мы пройдем единой колонной, без партийных флагов. И никто нам не запретит почтить память героев. 9 мая – святой день для каждого, кто помнит и гордится", – написал лидер социалистов Молдовы.
Он добавил, что "мы – потомки победителей, и мы свято чтим память тех, кто отстоял мир и свободу ценой своей жизни", и призвал людей приходить на марш "несмотря на любые попытки запугивания со стороны власти".
"Никто не сможет нам запретить помнить. Никто не сможет нам запретить гордиться. Мы помним. Мы гордимся", – написал Додон.
Напомним, в прошлом году в Молдове 9 мая полиция зафиксировала почти 200 человек, которые нарушили запрет на ношение георгиевской ленты.
В Молдове запрещено изготавливать, рекламировать или распространять георгиевскую ленту и буквы Z и V как признаки российской армии в войне в Украине.
Лица, нарушающие новый закон, могут быть оштрафованы на сумму от 4500 до 9000 леев (от более 9 тысяч до более 18 тысяч гривен) или на неоплачиваемую работу в интересах общества от 30 до 60 часов.
Самого Додона штрафовали за ношение георгиевской ленты.