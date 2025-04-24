Зеленський пов’язав нічний удар РФ по Києву із тиском на США

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що нічна масована атака РФ на Київ та інші міста пов'язана зі спробою Кремля чинити тиск на США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільній пресконференції з президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

За словами Зеленського, нинішня атака РФ була однією з найскладніших для України.

Він наголосив, що подібними ударами Росія намагається тиснути на українців, а також на США.

"Ми захищаємо свої права, Росія це розуміє і тисне на нас. Тисне і на Америку, з чим я ще пов’язую сьогоднішній удар", – зазначив Зеленський.

Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян.

Загалом Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, ППО збила 112 ворожих повітряних цілей.

Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.

Глава МЗС Латвії після нічної атаки РФ назвала Путіна "м’ясником у Кремлі", а очільник британського МЗС вказав, що "це не дії людини, яка прагне миру".

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