Зеленский связал ночной удар РФ по Киеву с давлением на США

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что ночная массированная атака РФ на Киев и другие города связана с попыткой Кремля оказать давление на США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

По словам Зеленского, нынешняя атака РФ была одной из самых сложных для Украины.

Он подчеркнул, что подобными ударами Россия пытается давить на украинцев, а также на США.

"Мы защищаем свои права, Россия это понимает и давит на нас. Давит и на Америку, с чем я еще я связываю сегодняшний удар", – отметил Зеленский.

Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян.

Всего Россия выпустила по Украине 215 ракет разного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей.

Глава МИД Украины Андрей Сибига после ночной атаки РФ отметил, что в попытках прекратить войну давить надо на Москву, а не на Киев.

Глава МИД Латвии после ночной атаки РФ назвала Путина "мясником в Кремле", а глава британского МИД указал, что "это не действия человека, который стремится к миру".

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