CNN: у США після зустрічі в Лондоні кажуть про "розбіжності" з Україною

Американська сторона після переговорів з Україною в Лондоні напередодні, 23 квітня, вважає, що між сторонами й далі є розбіжності щодо рамок і часових меж для "припинення війни" Росії.

Про це повідомляє CNN із посиланням на анонімних посадовців США, пише "Європейська правда".

Присутній на зустрічі в Лондоні посланник президента США Кіт Келлог заявив, що вважає останній раунд переговорів з Україною "відвертим, позитивним і продуктивним".

Але інший неназваний високопосадовець США заявив, що між Києвом і Вашингтоном залишається широкий спектр розбіжностей, зокрема в питанні послідовності кроків і того, чи має припинення вогню передувати більш широкій "мирній угоді", запропонованій адміністрацією Трампа.

У США, за словами співрозмовників CNN, усе ще не виключають можливості припинення вогню між Україною та Росією, хоча й наполягають, щоб сторони погодилися на запропоновані ними параметри "мирної угоди".

Своєю чергою один із європейських посадовців сказав телеканалу, що на зустрічах у Лондоні досягли прогресу в питанні можливих територіальних поступок з боку України.

"Нам вдалося переконати українців зайняти більш дружню до адміністрації США позицію", – сказав він.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Газета Financial Times пише, що деякі європейські посадовці побоюються, що розбіжності щодо одностороннього проєкту "мирної угоди" адміністрації Трампа, який передбачає визнання Сполученими Штатами Криму частиною Росії, підірвуть трансатлантичну безпеку і навіть зірвуть саміт НАТО наприкінці червня.

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