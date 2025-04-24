CNN: в США после встречи в Лондоне говорят о "разногласиях" с Украиной

Американская сторона после переговоров с Украиной в Лондоне накануне, 23 апреля, считает, что между сторонами и дальше есть разногласия относительно рамок и временных границ для "прекращения войны" России.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимных чиновников США, пишет "Европейская правда".

Присутствующий на встрече в Лондоне посланник президента США Кит Келлог заявил, что считает последний раунд переговоров с Украиной "откровенным, позитивным и продуктивным".

Но другой неназванный высокопоставленный чиновник США заявил, что между Киевом и Вашингтоном остается широкий спектр разногласий, в частности в вопросе последовательности шагов и того, должно ли прекращение огня предшествовать более широкому "мирному соглашению", предложенному администрацией Трампа.

В США, по словам собеседников CNN, все еще не исключают возможности прекращения огня между Украиной и Россией, хотя и настаивают, чтобы стороны согласились на предложенные ими параметры "мирного соглашения".

В свою очередь один из европейских чиновников сказал телеканалу, что на встречах в Лондоне достигли прогресса в вопросе возможных территориальных уступок со стороны Украины.

"Нам удалось убедить украинцев занять более дружественную к администрации США позицию", – сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

Газета Financial Times пишет, что некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по одностороннему проекту "мирного соглашения" администрации Трампа, который предусматривает признание Соединенными Штатами Крыма частью России, подорвут трансатлантическую безопасность и даже сорвут саммит НАТО в конце июня.

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