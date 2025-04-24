У Румунії почалася перевірка партії ультраправого кандидата в президенти

В Румунії виборчі перевіряють фінанси партії Альянс за об'єднання румунів (AUR) ультраправого кандитата в президенти Джордже Сіміона після того, як з'явилися подробиці ймовірного контракту політисили з лобістською фірмою зі США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Як зазначено, AUR підписала контракт з американською компанією BGD Legal & Consulting на організацію зустрічей у США і консультації щодо взаємодії зі ЗМІ за винагороду в розмірі 1,5 мільйона доларів.

Сіміон заперечив ці повідомлення, заявивши, що подібного контракту не існувало.

Однак той самий документ, про який розповіли місцеві ЗМІ, також розміщено на сайті Закону США про реєстрацію іноземних агентів (FARA).

Виборчі органи Румунії стверджують, що їх не поінформували про лобістську угоду.

Тепер вони розслідуватимуть фінансування президентської кампанії AUR та її загальну діяльність.

Лідер AUR повернувся з візиту до США цього місяця, де він дав кілька інтерв'ю консервативним ЗМІ.

Хоча в лобістському контракті було зазначено, що послуги з налагодження контактів у США буде надано того ж місяця, Сіміон заявив, що нічого не платив за організацію цих заходів.

"ЗМІ брешуть, що я заплатив американцям. Я нещодавно був у США і розмовляв із багатьма людьми з адміністрації Трампа", – сказав він, додавши, що його надихає кількість молодих людей, які працюють на президента США.

Наразі Сіміон лідирує за всіма опитуваннями і впевнено виходить у другий тур. За друге місце зараз точиться боротьба між кандидатом від урядової коаліції Кріном Антонеску та мером Бухареста Нікушором Даном, який балотується як незалежний кандидат.

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