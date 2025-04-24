В Румынии началась проверка партии ультраправого кандидата в президенты

В Румынии избиратели проверяют финансы партии Альянс за объединение румын (AUR) ультраправого кандидата в президенты Джордже Симиона после того, как появились подробности вероятного контракта политисили с лоббистской фирмой из США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Как указано, AUR подписала контракт с американской компанией BGD Legal & Consulting на организацию встреч в США и консультации по взаимодействию со СМИ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона долларов.

Симион опроверг эти сообщения, заявив, что подобного контракта не существовало.

Однако тот самый документ, о котором рассказали местные СМИ, также размещен на сайте Закона США о регистрации иностранных агентов (FARA).

Избирательные органы Румынии утверждают, что их не проинформировали о лоббистской сделке.

Теперь они будут расследовать финансирование президентской кампании AUR и ее общую деятельность.

Лидер AUR вернулся из визита в США в этом месяце, где он дал несколько интервью консервативным СМИ.

Хотя в лоббистском контракте было указано, что услуги по налаживанию контактов в США будут предоставлены в том же месяце, Симион заявил, что ничего не платил за организацию этих мероприятий.

"СМИ врут, что я заплатил американцам. Я недавно был в США и разговаривал со многими людьми из администрации Трампа", – сказал он, добавив, что его вдохновляет количество молодых людей, которые работают на президента США.

Сейчас Симион лидирует по всем опросам и уверенно выходит во второй тур. За второе место сейчас идет борьба между кандидатом от правительственной коалиции Крином Антонеску и мэром Бухареста Никушором Даном, который баллотируется как независимый кандидат.

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