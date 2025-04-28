Австрійські ультраправі потроїли свій результат на місцевих виборах у Відні

У неділю на муніципальних виборах у Відні ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ) майже потроїла свій результат у порівнянні з минулим голосуванням і посіла друге місце після керівної Соціал-демократичної партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Результат Австрійської партії свободи свідчить про те, що привабливість ультраправих, які провели безжальну кампанію, критикуючи керівні партії за їхню міграційну політику, залишається сильнішою/ ніж будь-коли, навіть у такому космополітичному місті, як Відень.

FPÖ, яка посіла перше місце на національних виборах в Австрії у вересні, але була виключена з коаліції іншими партіями через свої крайні позиції, за попередніми прогнозами, набрала понад 20% голосів.

Соціал-демократи, які безперервно керують Віднем з 1945 року, набрали 39% голосів, що дещо менше, ніж у 2020 році, але цілком достатньо, щоб зберегти контроль над мерією австрійської столиці.

Хоча цей результат не є найкращим для FPÖ у Відні – у 2015 році вона набрала 30%, – сильний фініш партії підкреслює її здатність відновлюватися після скандалів. У 2020 році партія набрала лише 7% після гучного скандалу зі зловживанням впливом, який змусив її тодішнього лідера піти у відставку.

Найбільшим невдахою виборів стала правоцентристська Австрійська народна партія (ÖVP), яка, за прогнозами, втратила більше половини своєї підтримки і посіла п'яте місце з лише 9,6%. Якщо ці результати підтвердяться, це буде одним з найгірших результатів партії за всю її історію.

Ліберальна партія NEOS, яка наразі є молодшим партнером соціал-демократів у мерії, отримала свій найкращий результат у Відні, набравши майже 10%.

Нагадаємо, на початку весни лідер Австрійської партії свободи Герберт Кікль різко розкритикував ЄС за його курс щодо України.

Детальніше про уряд Австрії без ультраправих читайте у статті Шанс на проукраїнську Австрію: як ультраправих переможців лишили поза урядом і що буде далі.