Австрийские ультраправые утроили свой результат на местных выборах в Вене

В воскресенье на муниципальных выборах в Вене ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) почти утроила свой результат по сравнению с прошлым голосованием и заняла второе место после правящей Социал-демократической партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Результат Австрийской партии свободы свидетельствует о том, что привлекательность ультраправых, которые провели безжалостную кампанию, критикуя правящие партии за их миграционную политику, остается сильнее, чем когда-либо, даже в таком космополитичном городе, как Вена.

FPÖ, которая заняла первое место на национальных выборах в Австрии в сентябре, но была исключена из коалиции другими партиями из-за своих крайних позиций, по предварительным прогнозам, набрала более 20% голосов.

Социал-демократы, которые непрерывно правят Веной с 1945 года, набрали 39% голосов, что несколько меньше, чем в 2020 году, но вполне достаточно, чтобы сохранить контроль над мэрией австрийской столицы.

Хотя этот результат не является лучшим для FPÖ в Вене – в 2015 году она набрала 30%, – сильный финиш партии подчеркивает ее способность восстанавливаться после скандалов. В 2020 году партия набрала лишь 7% после громкого скандала со злоупотреблением влиянием, который вынудил ее тогдашнего лидера уйти в отставку.

Самым большим неудачником выборов стала правоцентристская Австрийская народная партия (ÖVP), которая, по прогнозам, потеряла более половины своей поддержки и заняла пятое место с лишь 9,6%. Если эти результаты подтвердятся, это будет одним из худших результатов партии за всю ее историю.

Либеральная партия NEOS, которая в настоящее время является младшим партнером социал-демократов в мэрии, получила свой лучший результат в Вене, набрав почти 10%.

Напомним, в начале весны лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль резко раскритиковал ЕС за его курс в отношении Украины.

Подробнее о правительстве Австрии без ультраправых читайте в статье Шанс на проукраинскую Австрию: как ультраправых победителей оставили вне правительства и что будет дальше.