Лідер ультраправих Австрії звинуватив ЄС через наміри щодо України

Лідер Австрійської партії свободи (FPÖ) Герберт Кікль різко розкритикував ЄС за його курс щодо України.

Про це Кікль оголосив у своїй заяві в понеділок, пише "Європейська правда".

Лідер FPÖ, чия партія виграла вибори восени минулого року, але не змогла сформувати уряд, заявив, що ЄС ставить під загрозу населення Австрії.

"У той час як адміністрація США на чолі з президентом Трампом намагається посадити обидві сторони за стіл мирних переговорів, щоб покласти край стражданням і смерті в Україні, ЄС продовжує покладатися на брязкання зброєю і загрозливі жести, тим самим ще більше загострюючи ситуацію", – заявив Кікль.

Він сказав, що еліта ЄС ставить під загрозу безпеку населення "такою мірою, яку неможливо перевершити за нерозважливістю, ірраціональністю та безвідповідальністю".

"Продовжувати діяти в тому ж дусі, тільки набагато гірше: ось до чого це зводиться", – додав Кікль.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 4 березня, надішле керівництву держав Європейського Союзу лист, у якому викладе своє бачення плану переозброїти Європу, який має на меті посилення оборони ЄС та підтримку України.

Напередодні фон дер Ляєн заявила, що Україну потрібно поставити в позицію сили шляхом надання їй засобів захисту, які перетворять її на своєрідного "сталевого дикобраза".