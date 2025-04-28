Латвія з 2016 року затримала 32 осіб за підозрою у шпигунстві на Росію чи Білорусь

Служба державної безпеки Латвії (VDD) публічно повідомила про 32 особи, затримані з 2016 року за підозрою в шпигунстві та інших загрозливих національній безпеці діях на користь Росії або Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Зараз у VDD перебувають чотири кримінальні процеси, які служба розпочала за підозрою у шпигунстві в інтересах Росії.

Крім того, у провадженні перебувають сім кримінальних процесів, які служба розпочала за підозрою в наданні допомоги іншого роду іноземній державі в діяльності, спрямованій проти Латвії.

Згідно з інформацією, отриманою в ході службового розслідування, всі особи, причетні до злочинних дій, підозрюються в діяльності в інтересах Росії.

В інтересах слідства VDD більш детальних коментарів не надає.

Як максимальне покарання за шпигунство кримінальний закон передбачає позбавлення волі на строк до 20 років з конфіскацією майна. Таке ж покарання передбачено і за допомогу іноземній державі в діяльності, спрямованій проти Латвії.

Як повідомлялося, найгучніший випадок пов'язаний з колишнім депутатом Сейму Янісом Адамсонсом. Суд першої інстанції засудив колишнього парламентаря за шпигунство на користь Росії до тюремного ув'язнення строком на вісім років і шість місяців. Справа зараз перебуває в суді апеляційної інстанції.

У Литві суд раніше у квітні засудив 83-річного Едуардаса Мановаса до восьми з половиною років ув'язнення за шпигунство на користь російських спецслужб.