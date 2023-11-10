Ексдепутат Сейму Латвії отримав тюремний термін за шпигунство на користь РФ

У Латвії Ризький міський суд засудив до 8,5 років в'язниці колишнього депутата Сейму Латвії Яніса Адамсонса, якого визнали винним у шпигунстві на користь Росії, шахрайстві та придбанні вогнепальної зброї і боєприпасів без дозволу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Суд встановив, що Адамсонс незаконно, систематично і цілеспрямовано збирав і передавав ФСБ закриту інформацію через громадянина РФ Геннадія Сілонова.

Сілонов, як повідомили в суді, незаконно збирав за дорученням російської спецслужби відомості про роботу латвійських державних установ, правоохоронних органів та органів державної безпеки, а також систему державної оборони.

Серед цього була інформація, яка давала уявлення про роботу латвійських державних установ, правоохоронних органів та органів державної безпеки, а також містила інформацію про систему державної оборони.

Сілонов також був визнаний винним і засуджений до семи років і шести місяців позбавлення волі з двома роками пробаційного нагляду.

Обидва обвинувачених не погодились з вироками і оголосили про наміри їх оскаржувати.

Яніса Адамсонса затримали навесні 2021 року за підозрою про шпигунство. У червні Сейм дав згоду на його взяття під варту. Він міг протягом чотирьох років міг передавати інформацію різного ступеня секретності Росії.

Нагадаємо, 6 листопада у Литві засудженому за шпигунство колишньому політику Альгірдасу Палецкісу висунули нове обвинувачення у наклепі і публічному схваленні злочинів режимів СРСР або нацистської Німеччини.