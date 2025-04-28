Латвия с 2016 года задержала 32 человека по подозрению в шпионаже в пользу России или Беларуси
Служба государственной безопасности Латвии (VDD) публично сообщила о 32 лицах, задержанных с 2016 года по подозрению в шпионаже и других угрожающих национальной безопасности действиях в пользу России или Беларуси.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.
Сейчас в VDD находятся четыре уголовных процесса, которые служба начала по подозрению в шпионаже в интересах России.
Кроме того, в производстве находятся семь уголовных процессов, которые служба начала по подозрению в оказании помощи другого рода иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии.
Согласно информации, полученной в ходе служебного расследования, все лица, причастные к преступным действиям, подозреваются в деятельности в интересах России.
В интересах следствия VDD более подробных комментариев не предоставляет.
В качестве максимального наказания за шпионаж уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества. Такое же наказание предусмотрено и за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии.
Как сообщалось, самый громкий случай связан с бывшим депутатом Сейма Янисом Адамсонсом. Суд первой инстанции приговорил бывшего парламентария за шпионаж в пользу России к тюремному заключению сроком на восемь лет и шесть месяцев. Дело сейчас находится в суде апелляционной инстанции.
В Литве суд ранее в апреле приговорил 83-летнего Эдуардаса Мановаса к восьми с половиной годам заключения за шпионаж в интересах российских спецслужб.