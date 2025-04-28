Посольство Фінляндії у ЄС закрило на ремонт сауну, популярну серед дипломатів

Сауна постійного представництва Фінляндії при Європейському Союзі, яка використовується для неформального спілкування дипломатів у Брюсселі, закрита на ремонт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Речник фінського посольства повідомив, що сауна на території представництва наразі не працює, але не уточнив дати її відкриття.

Він додав, що громадська сауна на сусідній з представництвом у ЄС вулиці також "пропонує чудові умови".

"Фінське дипломатичне сауна-товариство цього року дуже активне. Ми будемо користуватися альтернативними саунами, зокрема сауною в резиденції посла", – зазначив речник.

Сауна постійного представництва Фінляндії, яка давно вважається найпопулярнішим місцем серед фінів у Брюсселі, надихнула на створення її аналогів у штаб-квартирах Єврокомісії та НАТО.

У ній побували багато міністрів та дипломатів, серед яких нинішній президент Фінляндії Александр Стубб та колишній прем'єр Юркі Катайнен.

Брюссельські дипломати, які регулярно відвідують сауну, повідомили Politico, що, за їхніми очікуваннями, вона буде закрита приблизно на рік.

Для Фінляндії сауна є важливою частиною культури, зокрема і на повсякденному рівні.

Минулого року повідомлялось, що прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та його естонський колега Крістен Міхал провели свою першу зустріч саме у сауні.