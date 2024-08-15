Прем'єри Фінляндії та Естонії провели першу зустріч у сауні

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та його естонський колега Крістен Міхал провели свою першу зустріч у сауні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на пресконференції в середу, його цитує агентство DPA.

Орпо високо оцінив "чудові відносини" між балтійськими країнами, які тісно пов'язані між собою культурно і мовно.

"Ми почали... вчора у дуже фінський та естонський спосіб – у сауні", – сказав Орпо.

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Фото з Х (twitter) Петтері Орпо

"Сьогодні наші двосторонні відносини чудові, а Естонія є одним з наших найближчих союзників", – додав він.

Міхал подякував Орпо за "дуже теплий прийом" під час його першого закордонного візиту після вступу на посаду майже три тижні тому.

"Те, що два прем'єр-міністри обговорюють політику і світові справи в сауні, добре показує, наскільки ми близькі – як в культурному, так і в політичному плані", – сказав Міхал.

Нагадаємо, новий уряд Естонії на чолі з реформістом Крістеном Міхалом вранці у вівторок, 23 липня, склав присягу перед парламентом.

Після призначення Міхал заявив, що його уряд буде підтримувати Україну до перемоги Києва у війні з Росією.