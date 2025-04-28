Посольство Финляндии в ЕС закрыло на ремонт сауну, популярную среди дипломатов

Сауна постоянного представительства Финляндии при Европейском Союзе, которая используется для неформального общения дипломатов в Брюсселе, закрыта на ремонт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Представитель финского посольства сообщил, что сауна на территории представительства в настоящее время не работает, но не уточнил дату ее открытия.

Он добавил, что общественная сауна на соседней с представительством в ЕС улице также "предлагает прекрасные условия".

"Финское дипломатическое сауна-общество в этом году очень активно. Мы будем пользоваться альтернативными саунами, в частности сауной в резиденции посла", – отметил представитель.

Сауна постоянного представительства Финляндии, которая давно считается самым популярным местом среди финнов в Брюсселе, вдохновила на создание ее аналогов в штаб-квартирах Еврокомиссии и НАТО.

В ней побывали многие министры и дипломаты, среди которых нынешний президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Юрки Катайнен.

Брюссельские дипломаты, которые регулярно посещают сауну, сообщили Politico, что, по их ожиданиям, она будет закрыта примерно на год.

Для Финляндии сауна является важной частью культуры, в том числе и на повседневном уровне.

В прошлом году сообщалось, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и его эстонский коллега Кристен Михал провели свою первую встречу именно в сауне.