Макрон обіцяє в найближчі 8-10 днів "посилити тиск на Росію"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у понеділок, 28 квітня, що "наступні два тижні будуть ключовими в спробах досягти припинення вогню".

Про це він сказав в інтерв'ю журналу Paris-Match, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Liberation.

"У найближчі вісім-десять днів ми посилимо тиск на Росію", – заявив Макрон, вважаючи, що "переконав американців у можливості ескалації погроз і, можливо, санкцій" проти Москви.

За словами Макрона, "наступні два тижні будуть ключовими для спроби впровадження цього перемир'я", якого прагнуть США.

Макрон пояснив, що він розмовляв з американським президентом "в ніч з середи на четвер, щоб закликати його зайняти більш жорстку позицію" щодо Владіміра Путіна.

Він запевнив, що його розмова із Трампом в базиліці Святого Петра в Римі не планувался, але врешті-решт вони "поговорили кілька хвилин". "Я повторив йому: "Ми повинні бути набагато жорсткішими з росіянами", – повідомив він.

"Ми повинні бути готові разом з американцями посилити тон щодо Росії, щоб домогтися цього припинення вогню", – наголосив французький президент.

"Я вважаю, що завдяки цій зустрічі у Ватикані нам вдалося знову чинити тиск на Росію. Це було бажаним результатом, тому що не було правильним чинити тиск лише на Україну", – сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що триденного перемир’я, оголошеного главою Кремля Владіміром Путіним, недостатньо, потрібен справедливий і тривалий мир.

У Білому домі у відповідь на заяву Путіна про перемир'я сказали, що Дональд Трамп хоче побачити постійне припинення вогню.