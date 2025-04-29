Макрон обещает в ближайшие 8-10 дней "усилить давление на Россию"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, 28 апреля, что "следующие две недели будут ключевыми в попытках достичь прекращения огня".

Об этом он сказал в интервью журналу Paris-Match, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Liberation.

"В ближайшие восемь-десять дней мы усилим давление на Россию", – заявил Макрон, считая, что "убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций" против Москвы.

По словам Макрона, "следующие две недели будут ключевыми для попытки введения этого перемирия", к которому стремятся США.

Макрон пояснил, что он разговаривал с американским президентом "в ночь со среды на четверг, чтобы призвать его занять более жесткую позицию" в отношении Владимира Путина.

Он заверил, что его разговор с Трампом в базилике Святого Петра в Риме не планировался, но в итоге они "поговорили несколько минут". "Я повторил ему: „Мы должны быть гораздо жестче с русскими", – сообщил он.

"Мы должны быть готовы вместе с американцами ужесточить тон в отношении России, чтобы добиться этого прекращения огня", – подчеркнул французский президент.

"Я считаю, что благодаря этой встрече в Ватикане нам удалось снова оказать давление на Россию. Это было желаемым результатом, потому что не было правильным оказывать давление только на Украину", – сказал он.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что трехдневного перемирия, объявленного главой Кремля Владимиром Путиным, недостаточно, нужен справедливый и длительный мир.

В Белом доме в ответ на заявление Путина о перемирии сказали, что Дональд Трамп хочет увидеть постоянное прекращение огня.