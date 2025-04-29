У нідерландському музеї дитина пошкодила картину Марка Ротко за 50 млн євро

У музеї в нідерландському Роттердамі дитина пошкодила картину американського художника, яку оцінюють в десятки мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Пошкодження картини Ротко "Сірий, помаранчевий на бордовому, № 8" сталося в "момент неуважності", повідомив представник музею Бойманса - Ван Бейнінгена.

фото canva.com

Вочевидь, дитина подряпала картину, поки ніхто не бачив цього.

Представник музею сказав BBC, що пошкодження "поверхневі", додавши: "Невеликі подряпини видно на незалакованому шарі фарби в нижній частині картини".

Представник музею заявив, що розглядаються "подальші кроки" щодо відновлення.

"Ми звернулися за допомогою до експертів з реставрації в Нідерландах та за кордоном. Наразі ми вивчаємо подальші кроки для відновлення картини", – повідомив представник музею.

"Ми сподіваємося, що в майбутньому картину можна буде знову виставити", – додав він.

За оцінками газети AD, вартість абстрактної картини становить до 50 млн євро.

Софі Макалун, менеджерка з консервації компанії Fine Art Restoration Company, сказала, що "сучасні незалаковані" картини, такі як "Сірий, помаранчевий на бордовому, № 8" Ротко, "особливо схильні до пошкоджень".

Це "пов'язано з поєднанням складних сучасних матеріалів, відсутністю традиційного покриття та інтенсивністю плоских кольорових полів, які роблять навіть найменші пошкодження миттєво помітними", – сказала вона.

"У цьому випадку подряпини верхніх шарів фарби можуть мати значний вплив на сприйняття твору", – сказала Макалун.

Картина Ротко висіла в музеї Depot – загальнодоступному сховищі поруч із головним музеєм – в рамках виставки, на якій було представлено добірку "улюблених творів публіки" з колекції галереї.

Зазначимо, інша картина Ротко 1958 року "Чорне на бордовому" була навмисно пошкоджена Влодзімежем Уманьцем у лондонській галереї Тейт Модерн у жовтні 2012 року. Порушник був засуджений до двох років ув'язнення, а згодом вибачився за свої дії.

Під час судового процесу прокурор Грегор Маккінлі заявив, що вартість відновлення картини складе близько 200 тисяч фунтів стерлінгів. Реставраторам знадобилося 18 місяців, щоб відновити картину.

Музей Бойманса – Ван Бейнінгена не прокоментував, хто буде нести відповідальність за пошкодження дитиною картини 1960 року, яку, за повідомленнями, галерея придбала в 1970-х роках.

Цей музей раніше виставляв рахунки відвідувачам, які пошкодили виставлені твори мистецтва.

У 2011 році музей попросив туриста, який наступив на картину Віма Т. Схіпперса "Арахісове масло на підлозі" (Pindakaasvloer), оплатити відновлення твору.

Музеї мають різну політику щодо реагування на пошкодження, заподіяні дітьми.

У серпні минулого року чотирирічний хлопчик випадково розбив на друзки 3500-річну вазу в музеї Хехта в Ізраїлі.

Тоді працівник музею Хехта Ліхі Ласло сказав BBC, що музей не буде ставитися до інциденту "суворо", оскільки "ваза була випадково пошкоджена маленькою дитиною".

Незабаром після інциденту хлопчика разом із родиною запросили на організовану екскурсію до музею.

Нагадаємо, торік у ніч проти 1 листопада невідомі підірвали вхід до MPV Gallery та намагались викрасти чотири роботи Енді Воргола із серії "Королеви, що царюють". Зловмисники пошкодили дві картини, а решту дві – забрали із собою.

Кілька років тому повідомлялось про картину художника Франса Галса "Два хлопчики, що сміються, з кухлем пива", яку кілька разів поспіль крали з галереї в Нідерландах.