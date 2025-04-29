В нидерландском музее ребенок повредил картину Марка Ротко за 50 млн евро

В музее в нидерландском Роттердаме ребенок повредил картину американского художника, которую оценивают в десятки миллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Повреждение картины Ротко "Серый, оранжевый на бордовом, № 8" произошло в "момент невнимательности", сообщил представитель музея Бойманса – Ван Бейнингена.

фото canva.com

Очевидно, ребенок поцарапал картину, пока никто не видел.

Представитель музея сказал BBC, что повреждения "поверхностные", добавив: "Небольшие царапины видны на незалакированном слое краски в нижней части картины".

Представитель музея заявил, что рассматриваются "дальнейшие шаги" по восстановлению.

"Мы обратились за помощью к экспертам по реставрации в Нидерландах и за рубежом. Сейчас мы изучаем дальнейшие шаги для восстановления картины", – сообщил представитель музея.

"Мы надеемся, что в будущем картину можно будет снова выставить", – добавил он.

По оценкам газеты AD, стоимость абстрактной работы составляет до 50 млн евро.

Софи Макалун, менеджер по консервации компании Fine Art Restoration Company, сказала, что "современные незалакированные" картины, такие как "Серый, оранжевый на бордовом, № 8" Ротко, "особенно подвержены повреждениям".

Это "связано с сочетанием сложных современных материалов, отсутствием традиционного покрытия и интенсивностью плоских цветовых полей, которые делают даже самые незначительные повреждения мгновенно заметными", – сказала она.

"В этом случае царапины верхних слоев краски могут оказать значительное влияние на восприятие произведения", – сказала Макалун.

Картина Ротко висела в музее Depot – общедоступном хранилище рядом с главным музеем – в рамках выставки, на которой была представлена подборка "любимых произведений публики" из коллекции галереи.

Картина Ротко 1958 года "Черное на бордовом" была умышленно повреждена Влодзимежем Уманцем в лондонской галерее Тейт Модерн в октябре 2012 года. Нарушитель был приговорен к двум годам тюремного заключения, а впоследствии извинился за свои действия.

Во время судебного процесса прокурор Грегор Маккинли заявил, что стоимость восстановления картины составит около 200 тысяч фунтов стерлингов. Реставраторам потребовалось 18 месяцев на то, чтобы восстановить картину.

Музей Бойманса – Ван Бейнингена не прокомментировал, кто будет нести ответственность за повреждение ребенком картины 1960 года, которую, по сообщениям, галерея приобрела в 1970-х годах.

Этот музей ранее выставлял счета посетителям, которые повредили выставленные произведения искусства.

В 2011 году музей попросил туриста, который наступил на картину Вима Т. Схипперса "Арахисовое масло на полу" (Pindakaasvloer), оплатить восстановление произведения.

Музеи имеют разную политику в отношении реагирования на повреждения, причиненные детьми.

В августе прошлого года четырехлетний мальчик случайно разбил на осколки 3500-летнюю вазу в музее Хехта в Израиле.

Тогда сотрудник музея Хехта Лихи Ласло сказал BBC, что музей не будет относиться к инциденту "строго", поскольку "ваза была случайно повреждена маленьким ребенком".

Вскоре после инцидента мальчика вместе с семьей пригласили на организованную экскурсию в музей.

Напомним, в прошлом году в ночь на 1 ноября неизвестные взорвали вход в MPV Gallery и пытались похитить четыре работы Энди Уорхола из серии "Правящие королевы". Злоумышленники повредили две картины, а остальные две – забрали с собой.

Несколько лет назад сообщалось о картине художника Франса Халса "Два смеющихся мальчика с кружкой пива", которую несколько раз подряд крали из галереи в Нидерландах.