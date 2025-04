У США кажуть про затримання двох українців за незаконне голосування на виборах-2024

Міграційна та митна правоохоронна служба США затримала двох громадян України, які начебто незаконно проголосували на президентських виборах 2024 року.

Про це написала на Х міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, повідомляє "Європейська правда".

За словами Ноем, американські правоохоронці арештували двох українців "у співпраці з DOGE", маючи на увазі орган з питань скорочення держапарату, повʼязаний з Ілоном Маском.

"За президентства Дональда Трампа, якщо ви приїжджаєте до нашої країни і порушуєте наші закони, ви будете нести за це відповідальність", – додала вона.

In partnership with @DOGE, @ICEgov arrested two Ukrainian nationals for illegally VOTING in the 2024 election.



Under President Donald Trump, if you come to our country and break our laws, you will face the consequences.