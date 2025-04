В США говорят о задержании двух украинцев за незаконное голосование на выборах-2024

Миграционная и таможенная правоохранительная служба США задержала двух граждан Украины, которые якобы незаконно проголосовали на президентских выборах 2024 года.

Об этом написала на Х министр внутренней безопасности США Кристи Ноем, сообщает "Европейская правда".

По словам Ноем, американские правоохранители арестовали двух украинцев "в сотрудничестве с DOGE", имея в виду орган по вопросам сокращения госаппарата, связанный с Илоном Маском.

"При президентстве Дональда Трампа, если вы приезжаете в нашу страну и нарушаете наши законы, вы будете нести за это ответственность", – добавила она.

In partnership with @DOGE, @ICEgov arrested two Ukrainian nationals for illegally VOTING in the 2024 election.



Under President Donald Trump, if you come to our country and break our laws, you will face the consequences.