В США говорят о задержании двух украинцев за незаконное голосование на выборах-2024

Миграционная и таможенная правоохранительная служба США задержала двух граждан Украины, которые якобы незаконно проголосовали на президентских выборах 2024 года.

Об этом написала на Х министр внутренней безопасности США Кристи Ноем, сообщает "Европейская правда".

По словам Ноем, американские правоохранители арестовали двух украинцев "в сотрудничестве с DOGE", имея в виду орган по вопросам сокращения госаппарата, связанный с Илоном Маском.

"При президентстве Дональда Трампа, если вы приезжаете в нашу страну и нарушаете наши законы, вы будете нести за это ответственность", – добавила она.

In partnership with @DOGE, @ICEgov arrested two Ukrainian nationals for illegally VOTING in the 2024 election.



Under President Donald Trump, if you come to our country and break our laws, you will face the consequences. – Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) April 29, 2025

На данный момент никакой другой информации об аресте украинцев нет. "Европейская правда" обратилась за комментарием в Министерство иностранных дел Украины.

Отметим, что в США к голосованию на президентских выборах допускаются только граждане, которым на момент голосования исполнилось 18 лет и которые зарегистрировались в соответствии с правилами штата, где проживают.

Администрация Дональда Трампа ранее заявляла, что на выборах президента США якобы голосуют мигранты, и приняла меры для усиления контроля над избирательным процессом.

В прошлом месяце Трамп подтвердил наличие дискуссий о сохранении временного права на пребывание в США украинцев, которые выехали за границу в связи с войной.