Премьер Британии о тарифах Трампа: надо сохранять спокойствие и хладнокровие

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что объявленные президентом США Дональдом Трампом тарифы "очевидно" будут иметь экономическое влияние, однако добавил, что британское правительство будет реагировать на них с "холодной и спокойной головой".

Заявление британского премьера приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Комментируя возможный ответ Британии на меры Трампа, Стармер сказал, что "ничто не снимается с повестки дня".

По его словам, правительство теперь сосредоточится на принятии решений, "руководствуясь только нашими национальными интересами", и на том, чтобы "положить деньги в карманы работающих людей".

Стармер также подчеркнул, что "одной из самых больших сильных сторон этой нации является наша способность сохранять холодную голову".

"Это правительство сделает все необходимое для защиты национальных интересов Великобритании, все необходимое для обеспечения основ безопасности, которые нужны работающим людям, чтобы жить дальше. Именно так мы действовали и будем действовать: с прагматизмом, хладнокровием и спокойствием, сосредоточившись на нашей национальной безопасности", – отметил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп 2 апреля официально объявил о начале торговой войны одновременно со всеми государствами мира, анонсировав пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Объявление Трампа касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможным любую значимую торговлю".

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег страны, против которых Соединенные Штаты 2 апреля начали торговую войну, от быстрых ответных шагов Вашингтона.