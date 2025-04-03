Біля берегів Греції тоне човен з мігрантами: є загиблі

Тіла чотирьох мігрантів – одного хлопчика, однієї дівчинки і двох жінок – було витягнуто з човна, що потопав біля грецького острова Лесбос, ще 23 осіб вдалось врятувати.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на грецьку берегову охорону, інформує "Європейська правда".

Човен виявив патруль берегової охорони близько 2 години ночі. За словами представника берегової охорони, пошуково-рятувальна операція все ще триває.

Наразі невідомо, скільки людей могло перебувати на човні.

Греція вже давно стала улюбленими пунктом для мігрантів на шляху до інших країн Європи. У 2015 році на її острови висадилися майже мільйон людей.

Минулого року близько 54 тисяч мігрантів досягли Греції, що є другим показником у Південній Європі після Італії. Переважна більшість з них прибули морем, згідно з даними Агентства ООН у справах біженців.

Нагадаємо, у протоці Ла-Манш внаслідок інциденту з човном, який перевозив мігрантів, у ніч проти 20 березня загинула одна людина.

Як повідомляли, в уряді Британії пропонують оголосити кримінальним злочином "створення загрози життю на морі", аби боротися з незаконною міграцією через протоку Ла-Манш.