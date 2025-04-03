У берегов Греции тонет лодка с мигрантами: есть погибшие

Тела четырех мигрантов – одного мальчика, одной девочки и двух женщин – были извлечены из лодки, тонущей возле греческого острова Лесбос, еще 23 человек удалось спасти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на греческую береговую охрану, информирует "Европейская правда".

Лодку обнаружил патруль береговой охраны около 2 часов ночи. По словам представителя береговой охраны, поисково-спасательная операция все еще продолжается.

Пока неизвестно, сколько людей могло находиться на лодке.

Греция уже давно стала излюбленным пунктом для мигрантов на пути в другие страны Европы. В 2015 году на ее острова высадились почти миллион человек.

В прошлом году около 54 тысяч мигрантов достигли Греции, что является вторым показателем в Южной Европе после Италии. Подавляющее большинство из них прибыли морем, согласно данным Агентства ООН по делам беженцев.

Напомним, в проливе Ла-Манш в результате инцидента с лодкой, перевозившей мигрантов, в ночь на 20 марта погиб один человек.

Как сообщалось, в правительстве Британии предлагают объявить уголовным преступлением "создание угрозы жизни на море", чтобы бороться с незаконной миграцией через пролив Ла-Манш.