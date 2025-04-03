Вэнс: Маск останется "другом и советником" Трампа после завершения работы в DOGE

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что миллиардер Илон Маск останется советником Дональда Трампа даже после того, как через 130 дней закончится его срок работы в администрации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Вэнс заявил в интервью Fox News.

Вэнс назвал сообщения СМИ о том, что Трамп якобы говорил членам своего ближайшего окружения о якобы завершении Маском работы в его администрации в ближайшее время "тотальным фейком".

Он отметил, что американский миллиардер согласился поработать шесть месяцев, чтобы "сократить невероятно ловкую бюрократию, которая препятствует волеизъявлению американского народа и дорого обходится".

"Но, конечно, он и в дальнейшем будет оставаться советником. И, кстати, работа DOGE (Департамента эффективности госаппарата. – Ред.) и близко не закончена, работа Илона и близко не закончена", – добавил вице-президент США.

По словам Вэнса, работа DOGE "будет продолжаться и после того, как Илон уйдет".

"Но фактически Илон останется другом и советником как моим, так и президента, и он сделал много хороших вещей", – утверждает он.

Официально Илон Маск классифицируется как временный государственный служащий со 130-дневным ограничением на его службу в Белом доме. Согласно этому назначению, его полномочия закончатся в конце мая.

На этой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что в какой-то момент DOGE прекратит свое существование.