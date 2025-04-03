Британия сформировала перечень товаров, по которым могут ударить в ответ на пошлины Трампа

В правительстве Соединенного Королевства подготовили большой перечень американских товаров, которые могут оказаться под встречными пошлинами после тарифов, введенных Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду опубликовали 400-страничный перечень американских товаров, которые потенциально могут попасть под встречные британские пошлины в ответ на тарифы, которые президент США Дональд Трамп ввел на импорт из Великобритании.

В список вошли очень разные категории товаров, от биноклей и бурбона до составляющих автомобилей и сыров, других продуктов, топлива, электромобилей – всего около 8000. Это около 27% всего британского импорта из США.

Список обнародовали с целью четырехнедельных консультаций с бизнесом. В правительстве отметили, что встречные тарифы не обязательно применят ко всем товарам, приведенным в перечне.

Ранее в британском правительстве отметили, что планируют сдержанно реагировать на шаг США и не спешить с ответом.

Министр по делам предпринимательства Джонатан Рейнольдс отметил, что приоритетом является достичь какой-то договоренности с США, а запуск консультаций является необходимой формальной процедурой для того, чтобы правительство подготовило "план Б".

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов на импорт из большинства стран мира – от 10% и выше. Великобритания и Украина оказались среди стран, для которых это 10%, объявленные тарифы для стран ЕС составляют 20%.

В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможным любую значимую торговлю".