В Італії зацікавились долею 16 "зниклих" мігрантів, переданих до центру в Албанії

Депутатка італійської опозиції вимагає відповідей після того, як візит до італійського центру репатріації та утримання в Албанії виявив, що 16 із 41 мігрантів, відправлених туди два тижні тому, відсутні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Італійська депутатка Європарламенту Чечілія Страда та депутатка Ракеле Скарпа з опозиційної Демократичної партії відвідали центр в Гядері 26–27 квітня. У соціальних мережах вони висунули звинувачення проти італійського уряду, наголосивши на відсутності прозорості щодо перевезених мігрантів.

Центр утримання та репатріації був побудований і управляється італійським урядом відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного в 2023 році між прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою та його італійською колегою Джорджею Мелоні.

З самого початку ЗМІ піднімали питання про прозорість, наголошуючи на відсутності відомих критеріїв відбору осіб, відправлених 11 квітня до Гядера відповідно до нещодавно оновленого меморандуму про взаєморозуміння між Мелоні та Рамою.

Страда заявила, що з 41 особи, які перебували в таборі, залишилося лише 25, і що офіційного пояснення щодо долі 16 немає.

Однак доступ до журналу критичних подій центру, реєстру, в якому фіксуються інциденти всередині закладу, дозволив Страді та Скарпа скласти картину того, що, ймовірно, сталося.

"Окрім першої особи, яка повернулася до Італії 12 квітня, ми вважаємо, що шестеро були відправлені назад після того, як суди не підтвердили законність їхнього затримання, п'ятеро були визнані непридатними для життя в обмеженому закладі через проблеми зі здоров'ям або ризик самоушкодження, а четверо були репатрійовані до своїх країн походження", – написала Страда у Facebook.

Журнал критичних подій також малює тривожну картину центру: за перші 13 днів постійного використання було зафіксовано 35 інцидентів, переважно випадки самоушкодження та спроби самогубства. За словами Стради, влада навіть припинила видачу простирадл після того, як деякі ув'язнені використовували їх для спроб повіситися.

Два об'єкти під італійським управлінням, розташовані на півночі Албанії, були відкриті в жовтні 2024 року як центри тимчасового тримання шукачів притулку, перехоплених у морі.

Але цей план наштовхнувся на низку юридичних перешкод: італійські судді неодноразово відмовлялися давати дозвіл на утримання в Албанії мігрантів, наказуючи замість цього передавати їх Італії.