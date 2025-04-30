В Италии заинтересовались судьбой 16 "пропавших" мигрантов, переданных в центр в Албании

Депутат итальянской оппозиции требует ответов после того, как визит в итальянский центр репатриации и содержания в Албании выявил, что 16 из 41 мигранта, отправленных туда две недели назад, отсутствуют.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Итальянская депутат Европарламента Чечилия Страда и депутат Ракеле Скарпа из оппозиционной Демократической партии посетили центр в Гядере 26-27 апреля. В социальных сетях они выдвинули обвинения против итальянского правительства, отметив отсутствие прозрачности в отношении перевезенных мигрантов.

Центр содержания и репатриации был построен и управляется итальянским правительством в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в 2023 году между премьер-министром Албании Эди Рамой и его итальянской коллегой Джорджей Мелони.

С самого начала СМИ поднимали вопрос о прозрачности, отмечая отсутствие известных критериев отбора лиц, отправленных 11 апреля в Гядер в соответствии с недавно обновленным меморандумом о взаимопонимании между Мелони и Рамой.

Страда заявила, что из 41 человека, находившихся в лагере, осталось только 25, и что официального объяснения судьбы 16 нет.

Однако доступ к журналу критических событий центра, реестру, в котором фиксируются инциденты внутри учреждения, позволил Страде и Скарпа составить картину того, что, вероятно, произошло.

"Кроме первого человека, который вернулся в Италию 12 апреля, мы считаем, что шестеро были отправлены обратно после того, как суды не подтвердили законность их задержания, пятеро были признаны непригодными для жизни в ограниченном учреждении из-за проблем со здоровьем или риска самоповреждения, а четверо были репатриированы в свои страны происхождения", – написала Страда в Facebook.

Журнал критических событий также рисует тревожную картину центра: за первые 13 дней постоянного использования было зафиксировано 35 инцидентов, преимущественно случаи самоповреждения и попытки самоубийства. По словам Страды, власти даже прекратили выдачу простыней после того, как некоторые заключенные использовали их для попыток повеситься.

Два объекта под итальянским управлением, расположенные на севере Албании, были открыты в октябре 2024 года как центры временного содержания искателей убежища, перехваченных в море.

Но этот план натолкнулся на ряд юридических препятствий: итальянские судьи неоднократно отказывались давать разрешение на содержание в Албании мигрантов, предписывая вместо этого передавать их Италии.