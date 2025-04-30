Десятки українських ГО закликали ЄС здолати вето Угорщини на початок переговорів з Україною

Десятки українських громадських організацій закликали очільників МЗС країн Євросоюзу знайти спосіб розблокувати початок переговорів про вступ з Україною – на заваді чому стала позиція Угорщини.

Відповідне звернення ініціювали Український центр європейської політики та Центр політико-правових реформ, його підписали десятки громадських організацій, серед яких і "Європейська правда".

У зверненні зазначають, що зараз інтеграція України в ЄС опинилася під загрозою через "проблеми у двосторонніх відносинах", що можуть стати на заваді загальному процесу переговорів про вступ – прямо не згадуючи Угорщину, та закликають міністрів активізувати зусилля для досягнення консенсусу між державами-членами ЄС щодо відкриття для України кластера 1 "Основи".

"На цьому етапі Україна виконала своє "передвступне домашнє завдання". Однак, для подальшого поступу їй потрібне схвалення і підтримка держав-членів ЄС, щоб офіційно відкрити кластер 1 "Основи". Це рішення піде на користь і Україні як країні-кандидату, і ЄС загалом", – йдеться у тексті.

Також акцентують, що здійснення конкретних кроків у процесі вступу і збереження надійної перспективи повноправного членства в ЄС є для українських політиків потужним мотиваційним чинником, щоб здійснювати необхідні реформи.

Підписанти зазначають, що реформи у рамках першого переговорного кластера "Основи" посилять подальші демократичні перетворення в Україні, а громадський сектор готовий контролювати їхнє ефективне впровадження:

"Ми повністю поділяємо думку, що процес вступу має відбуватися за методологією, заснованою на заслугах. Задля цього ми готові співпрацювати з державами-членами ЄС, надаючи свої аналітичні висновки щодо процесу переговорів про вступ".

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето. Останнім часом з’явились сигнали про те, що Молдову і Україну можуть розділити на шляху вступу до ЄС.

За підсумками переговорів у Будапешті 29 квітня Україна та Угорщина домовились про регулярні консультації, аби розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу.