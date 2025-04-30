Десятки украинских организаций призвали ЕС преодолеть вето Венгрии на начало переговоров с Украиной

Десятки украинских общественных организаций призвали руководителей МИД стран Евросоюза найти способ разблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, чему помешала позиция Венгрии.

Соответствующее обращение инициировали Украинский центр европейской политики и Центр политико-правовых реформ, его подписали десятки общественных организаций, среди которых и "Европейская правда".

В обращении отмечают, что сейчас интеграция Украины в ЕС оказалась под угрозой из-за "проблем в двусторонних отношениях", которые могут помешать общему процессу переговоров о вступлении – прямо не упоминая Венгрию, и призывают министров активизировать усилия для достижения консенсуса между государствами-членами ЕС по открытию для Украины кластера 1 "Основы".

"На данном этапе Украина выполнила свое "предвступительное домашнее задание". Однако для дальнейшего продвижения ей необходимо одобрение и поддержка государств-членов ЕС, чтобы официально открыть кластер 1 "Основы". Это решение пойдет на пользу и Украине как стране-кандидату, и ЕС в целом", – говорится в тексте.

Также акцентируется, что осуществление конкретных шагов в процессе вступления и сохранение надежной перспективы полноправного членства в ЕС является для украинских политиков мощным мотивационным фактором для проведения необходимых реформ.

Подписанты отмечают, что реформы в рамках первого переговорного кластера "Основы" усилят дальнейшие демократические преобразования в Украине, а общественный сектор готов контролировать их эффективное внедрение:

"Мы полностью разделяем мнение, что процесс вступления должен происходить по методологии, основанной на заслугах. Для этого мы готовы сотрудничать с государствами-членами ЕС, предоставляя свои аналитические выводы по процессу переговоров о вступлении".

Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако на пути встало венгерское вето. В последнее время появились сигналы о том, что Молдову и Украину могут разделить на пути вступления в ЕС.

По итогам переговоров в Будапеште 29 апреля Украина и Венгрия договорились о регулярных консультациях, чтобы разблокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.