У Британії арештували активістів Greenpeace за акцію біля посольства США

Поліція Лондона арештувала щонайменше п'ятьох осіб після того, як активісти Greenpeace вилили червону фарбу у ставок біля посольства США в четвер на знак протесту проти продажу зброї Ізраїлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Група заявила, що десяток активістів вилили 300 літрів біологічно розкладного барвника у ставок біля посольства з контейнерів, на яких був напис "Припиніть озброювати Ізраїль".

Greenpeace

Greenpeace

У поліції заявив, що активістів арештували за підозрою в злочинному вандалізмі і змові з метою заподіяння злочинної шкоди.

Британський осередок Greenpeace повідомив, що було заарештовано шість осіб, включаючи одного з керівників організації.

Greenpeace закликає уряди Великої Британії та США запровадити ембарго на постачання зброї Ізраїлю, який минулого місяця відновив наступ у Газі.

Активісти кампанії у Великій Британії критикують арешти кліматичних протестувальників та пропалестинських активістів.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп "повністю підтримує" відновлення Ізраїлем повітряних і наземних операцій в секторі Гази.

ЗМІ також повідомляли, що адміністрація Трампа дала "зелене світло" на продаж Ізраїлю понад 20 тисяч штурмових гвинтівок американського виробництва.