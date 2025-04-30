В Шотландии экоактивисты вырыли портрет Трампа возле его гольф-курорта в знак протеста

Активисты организации Greenpeace вырыли портрет президента США Дональда Трампа на песке недалеко от поля для гольфа Trump Turnberry в Шотландии в знак протеста против политики американского лидера.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Активисты Greenpeace вырыли портрет президента США Дональда Трампа на песке вместе с надписью "Пора сопротивляться – бороться против захвата власти миллиардерами".

Фото: Х

Изображение, размером примерно с половину футбольного поля, было создано, чтобы отметить первые 100 дней второго срока Трампа, в течение которых США вышли из Парижского климатического соглашения и поддержали проекты по добыче угля и нефти.

Greenpeace опубликовала снятые с воздуха фотографии этого протеста. Изображение было полностью смыто приливом, однако активисты отметили, что его цель заключалась в привлечении внимания к действиям Трампа в отношении окружающей среды.

Организация отметила, что для этого протеста она сотрудничала с художественной организацией, чтобы нарисовать граффити на песке ночью.

"В течение первых 100 дней президент Трамп активно работал над отменой и ослаблением мер по защите окружающей среды и атаковал тех, кто борется за защиту природы и нашего общего климата", – заявила одна из исполнительных директоров Greenpeace UK Ариба Хамид.

Отметим, это не первая акция протеста этой организации против политики Трампа. 10 апреля писали, что полиция Лондона арестовала по меньшей мере пять человек после того, как активисты Greenpeace вылили красную краску в пруд возле посольства США в знак протеста против продажи оружия Израилю.