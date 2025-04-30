ЗМІ: Зеленський може приїхати в Чехію 4 травня
Президент Чехії Петр Павел у неділю, 4 травня, може прийняти українського візаві Володимира Зеленського з неоголошеним візитом.
Про це дізнались джерела порталів Seznam Zprávy та iDNES.cz, повідомляє "Європейська правда".
В офісі Павела публічно анонсували, що в неділю його резиденція – Празький град – буде закрита для відвідувачів з 11:00 по 16:30 за місцевим часом.
За інформацією ЗМІ, це може бути повʼязано з запланованим візитом Зеленського в Чехію, але офіційно це не підтвердили ані в уряді, ані в офісі президента країни.
Як пише iDNES.cz, президент України приїде до Праги з першою леді Оленою Зеленською і проведе зустрічі з Павелом, премʼєром Петром Фіалою та главою МЗС Яном Ліпавським.
Зазначимо, що попередній візит Зеленського до Чехії в липні 2023 року також був неоголошеним і тримався у таємниці до самого прибуття глави держави.
Тим часом чеський президент Петр Павел відвідав Україну порівняно нещодавно – 21 березня.
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