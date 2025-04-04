Норвегія не підтверджує вимогу США про 5% на оборону і нагадує про "розумне" витрачання

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде каже, що не сприймає вимогу США про оборонні витрати в обсязі 5% ВВП як аксіому.

Про це він заявив журналістам у штаб-квартирі НАТО перед початком другого дня зустрічі очільників МЗС Альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Норвезький міністр, переказуючи дискусії в Альянсі, наголосив, що загалом серед союзників є згода про збільшення оборонних витрат, але заявлений американцями показник у 5% від ВВП є предметом дискусії.

"Є згода про те, що треба зробити більше, і дорогою до саміту в Гаазі, напевно, треба буде встановити нову ціль. Але 5% – це набагато більше, ніж самі США витрачають", – зауважив він.

Норвегія, навіть маючи значний профіцит бюджету, наразі не дає згоду на дотримання цього показника: "Це серйозна амбіція, і наразі ми не готові взяти зобов’язання щодо будь-якого показника".

Також Еспен Барт Ейде зауважив на потребі витрачати не лише більше, а й з кращим плануванням і на ключові потреби.

"Крім того, що витрачати більше – треба витрачати розумніше. Навіть маючи значне бюджетне фінансування, можна його "спалити". Тож побачимо, на чому ми зійдемося в Гаазі", – заявив міністр.

Як повідомлялося, держсекретар США Марко Рубіо вимагає від усіх членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП, ця вимога обговорювалася у Брюсселі.

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