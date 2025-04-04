Норвегия не подтверждает требование США о 5% на оборону и напоминает о "разумном" расходовании

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде говорит, что не воспринимает требование США об оборонных расходах в объеме 5% ВВП как аксиому.

Об этом он заявил журналистам в штаб-квартире НАТО перед началом второго дня встречи руководителей МИД Альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Норвежский министр, пересказывая дискуссии в Альянсе, отметил, что в целом среди союзников есть согласие об увеличении оборонных расходов, но заявленный американцами показатель в 5% от ВВП является предметом дискуссии.

"Есть согласие о том, что надо сделать больше, и по дороге к саммиту в Гааге, наверное, надо будет установить новую цель. Но 5% – это гораздо больше, чем сами США тратят", – отметил он.

Норвегия, даже имея значительный профицит бюджета, пока не дает согласие на соблюдение этого показателя: "Это серьезная амбиция, и пока мы не готовы взять обязательства по любому показателю".

Также Эспен Барт Эйде отметил необходимость тратить не только больше, но и с лучшим планированием и на ключевые потребности.

"Кроме того, что тратить больше – надо тратить разумнее. Даже имея значительное бюджетное финансирование, можно его "сжечь". Поэтому увидим, на чем мы сойдемся в Гааге", – заявил министр.

Как сообщалось, госсекретарь США Марко Рубио требует от всех членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП, это требование обсуждалось в Брюсселе.

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