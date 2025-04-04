Рютте объяснил, как видит "устойчивый мир" для Украины

Генеральный секретарь Марк Рютте сказал, что будет считать "устойчивым миром" для Украины ситуацию, при которой Россия не решится на новое нападение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге в Брюсселе 4 апреля.

Генсека спросили, что он вкладывает в понятие "устойчивый мир для Украины" в контексте дискуссий о завершении текущей фазы войны.

"Кратчайший ответ на ваш вопрос – это (такой мир, чтобы) Путин больше никогда не пытался попытаться захватить ни одного квадратного километра украинской территории. Когда он будет знать, что есть меры сдерживания, обороны, которые обеспечивают, что на Украину уже нельзя напасть", – сказал Марк Рютте.

Он продолжил, что сейчас усилия многих стран-членов НАТО направлены именно на то, чтобы обеспечить Украину необходимым для продолжения сопротивления – упомянув прямые поставки помощи, "чешскую инициативу" по закупке боеприпасов для Украины по всему миру и инвестиции союзников в производство оружия украинским ОПК, обучение украинских военных западными инструкторами.

Рютте напомнил также о переговорах, которые ведутся в формате "коалиции решительных" под лидерством Франции и Британии.

Перед этим Рютте сообщал, что за первые три месяца 2025 года государства-члены НАТО предоставили Украине военной помощи на общую сумму более 20 млрд долларов.

Также генсек выразил мнение, что Россия останется угрозой для НАТО даже после мирного соглашения с Украиной.