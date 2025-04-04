У Франції закликають до "пропорційної", але "твердої" відповіді на мита Трампа

Міністр промисловості Франції Марк Ферраччі закликав у п'ятницю, 4 квітня, до пропорційної, але твердої відповіді на американські тарифи і заявив, що Європа хоче уникнути руйнівної торговельної ескалації, залишаючи двері відкритими для переговорів.

Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Виступаючи перед журналістами на заводі Airbus, Ферраччі заявив, що масштабні тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, не мають прецеденту з 1930-х років і можуть дестабілізувати світову економіку та призвести до втрати робочих місць.

"Відповідь повинна бути, перш за все, об'єднаною європейською. Очевидно, що ми очікуємо пропорційної відповіді, тому що ні Франція, ні Європа не хочуть ескалації торгівлі: у торговельній війні можуть бути лише ті, хто програє, і абсолютно очевидно, що вона вдарить по американській економіці", – сказав він.

Французький міністр акцентував – з США доведеться вести переговори.

"Але переговори також передбачають твердість", – наголосив Ферраччі.

Нагадаємо, 3 квітня французький президент Емманюель Макрон закликав компанії призупинити інвестиції в США після того, як Трамп оголосив про запровадження масштабних тарифів.

Читайте також: Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждають Україна та ЄС