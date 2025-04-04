Во Франции призывают к "пропорциональному", но "твердому" ответу на пошлины Трампа

Министр промышленности Франции Марк Ферраччи призвал в пятницу, 4 апреля, к пропорциональному, но твердому ответу на американские тарифы и заявил, что Европа хочет избежать разрушительной торговой эскалации, оставляя двери открытыми для переговоров.

Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Выступая перед журналистами на заводе Airbus, Ферраччи заявил, что масштабные тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, не имеют прецедента с 1930-х годов и могут дестабилизировать мировую экономику и привести к потере рабочих мест.

"Ответ должен быть, прежде всего, объединенным европейским. Очевидно, что мы ожидаем пропорционального ответа, потому что ни Франция, ни Европа не хотят эскалации торговли: в торговой войне могут быть только те, кто проигрывает, и совершенно очевидно, что она ударит по американской экономике", – сказал он.

Французский министр акцентировал – с США придется вести переговоры.

"Но переговоры также предусматривают твердость", – подчеркнул Ферраччи.

Напомним, 3 апреля французский президент Эмманюэль Макрон призвал компании приостановить инвестиции в США после того, как Трамп объявил о введении масштабных тарифов.

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