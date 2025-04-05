Глава МЗС Естонії: Угорщина – частина команди Путіна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що в Європейському Союзі наближаються до позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС через блокування нею рішень щодо Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Rheinische Post.

Цахкна звернув увагу, що в усій Європі зміцнюється усвідомлення Росії як загрози та необхідність "озброюватися вже зараз", і відкинув аргументи про нібито розділеність континенту.

"Будьмо чесними: для того, щоб бути розділеною, потрібні дві великі сторони. З Угорщиною ми маємо дуже слабку країну, яка є частиною команди Путіна. Не в нашій європейській команді", – наголосив він.

Глава естонського МЗС звернув увагу, що наразі Угорщина може блокувати одностайні рішення, наприклад щодо європейської зовнішньої та безпекової політики.

"Однак стаття 7 Договору про Європейський Союз дозволяє позбавити країну-члена права голосу, якщо її членство ставить під загрозу безпеку Європи та інших членів. Це саме те, що робить Орбан", – пояснив Тсахкна.

На його думку, можливість застосування статті 7 "стає все ближчою і ближчою".

Стаття 7 Договору про Європейський Союз дозволяє призупинити дію певних прав держави-члена, якщо має місце серйозне і постійне порушення державою-членом засадничих цінностей ЄС.

За даними Financial Times, небажання Будапешта продовжити низку санкцій ЄС проти Росії призвело до активізації обговорень серед держав-членів потреби того, аби позбавити Угорщину права голосу в ухваленні ключових рішень.

Деталі застосування статті 7 читайте в архівній статті "ЄвроПравди" Покарання для Угорщини.