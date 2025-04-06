Глава МЗС Британії критикує Ізраїль за заборону в’їзду двом депутаткам

Міністр закордонних справ Ізраїлю Девід Леммі розкритикував владу Ізраїлю за те, що двом депутаткам британського парламенту від Лейбористської партії відмовили у в'їзді в країну і депортували їх.

Про це британський міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Леммі назвав рішення ізраїльської влади "неприйнятним і контрпродуктивним".

"Викликає глибоке занепокоєння, що двоє британських депутатів у складі парламентської делегації в Ізраїлі були затримані і їм було відмовлено у в'їзді ізраїльською владою", – зазначив він.

Глава МЗС додав, що в центрі уваги британського уряду залишається "забезпечення повернення до режиму припинення вогню і переговорів, спрямованих на припинення кровопролиття, звільнення заручників і припинення конфлікту в Газі".

Як повідомляє The Guardian, йдеться про депутаток Юань Ян і Абтісам Мохамед.

Вони отримали відмову у в’їзді в Ізраїль, оскільки їх запідозрили в планах "документувати діяльність сил безпеки і поширювати антиізраїльську ненависть".

Депутатки прилетіли в аеропорт Бен-Гуріона з Лутона разом зі своїми помічниками.

Варто зазначити, що раніше цього тижня ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньягу прибув до Будапешта, де його особисто глава уряду Угорщини Віктор Орбан.

Візит Нетаньягу відбувся попри те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт, а Угорщина була зобов’язана його арештувати.

Натомість стало відомо, що угорський уряд офіційно оголосив про намір країни залишити МКС, який видав ордер на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Орбан пояснив рішення вийти з Міжнародного кримінального суду "політизацією" установи.